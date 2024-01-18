МИД Ирана вызвал временного поверенного в делах Пакистана из-за авиаударов

Министерство иностранных дел Ирана вызвало временного поверенного в делах Пакистана в Тегеране.

Министерство иностранных дел Ирана вызвало временного поверенного в делах Пакистана в Тегеране.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило иранское агентство "Клуб молодых журналистов".

По его данным, дипломат был вызван для того, чтобы предоставить разъяснения относительно недавнего удара ВС Пакистана по целям в иранской провинции Систан и Белуджистан.

Как сообщил представитель иранских сил безопасности телеканалу Press TV, Тегеран потребовал от Исламабада разъяснений в связи с ракетными ударами пакистанских ВВС по целям в Иране.

Ранее МИД Пакистана заявил, что военные провели антитеррористическую операцию, в рамках которой были нанесены удары по укрытиям террористов в провинции Систан и Белуджистан. По данным властей этого региона, в результате пакистанского удара погибли три женщины и четверо детей, все они являются иностранцами.