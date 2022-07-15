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МИД Ирана вызвал поверенного Швеции из-за приговора в отношении иранского гражданина

МИД Ирана вызвал поверенного Швеции из-за приговора в отношении иранского гражданина Поверенный в делах Швеции в Тегеране был вызван в четверг в МИД Ирана в связи с ситуацией вокруг иранского гражданина Хамида Нури, приговоренного шведским судом к пожизненному заключению за участие в организации казней на территории исламской республики в
В регионе
15 июля 2022 г. 01:02
МИД Ирана вызвал поверенного Швеции из-за приговора в отношении иранского гражданина

Поверенный в делах Швеции в Тегеране был вызван в четверг в МИД Ирана в связи с ситуацией вокруг иранского гражданина Хамида Нури, приговоренного шведским судом к пожизненному заключению за участие в организации казней на территории исламской республики в 1988 году.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство IRNA.

По его сведениям, поверенному была вручена нота протеста по поводу "незаконного и противоречащего нормам международного права приговора", вынесенного в отношении Нури. Кроме того, ему напомнили, что Нури "подвергался всевозможным ограничениям", а также "физическому и психологическому давлению в течение более двух лет незаконного содержания в одиночных камерах", что расценивается иранской стороной в качестве "пыток и нарушения фундаментальных прав человека". В иранском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что действия шведских властей наносят ущерб отношениям двух стран, и призвали Стокгольм отменить приговор, освободить Нури и возместить ему причиненный ущерб.

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