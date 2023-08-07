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МИД Ирана выразил протест послу Дании в Тегеране в связи с осквернением Корана

МИД Ирана выразил протест послу Дании в Тегеране в связи с осквернением Корана Посол Дании в Тегеране был вызван в МИД Ирана, где ему был выражен протест против произошедших актов осквернения Корана.
В регионе
7 августа 2023 г. 13:45
МИД Ирана выразил протест послу Дании в Тегеране в связи с осквернением Корана

Посол Дании в Тегеране был вызван в МИД Ирана, где ему был выражен протест против произошедших актов осквернения Корана.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом заявил на брифинге официальный представитель внешнеполитического ведомства Ирана Насер Канаани.

"Сегодня утром в знак протеста против неоднократного осквернения Священного Корана посол Дании в Тегеране был вызван главой департамента МИД Ирана по Западной Европе… Послу Дании был выражен решительный протест Ирана против продолжения этих акций", – заявил он.

Канаани подчеркнул, что Иран считает осквернение Корана "бесполезным израильским проектом", однако, по его словам, "этот факт не уменьшает ответственность стран, где происходили эти преступления".

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Версия на английском языке Iranian Foreign Ministry protests to Danish ambassador in Tehran over desecration of Koran

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