О нас

МИД Ирана: Вопрос замороженных активов всегда был частью переговоров с США

МИД Ирана: Вопрос замороженных активов всегда был частью переговоров с США Вопрос иранских замороженных активов всегда был и останется частью переговоров с Соединенными Штатами.
В регионе
23 июля 2025 г. 21:01

Вопрос иранских замороженных активов всегда был и останется частью переговоров с Соединенными Штатами.

Как передает Report, об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади, участвующий в мероприятиях по линии ООН в Нью-Йорке.

"Когда речь идет о снятии санкций, одним из элементов является размораживание заблокированных денежных средств. Это всегда было частью переговоров по данному вопросу. Но сделки все еще нет", - сказал он на брифинге для журналистов.

Гарибабади также утверждал, что блокировка в Катаре в 2023 году размороженных иранских активов на $6 млрд является нарушением договоренностей с США. "касательно денег, которые были заморожены в Катаре, в Дохе. Это [разблокировка иранских активов] было сделано благодаря переговорам, которые мы провели с предыдущей администрацией Соединенных Штатов", - указал замглавы МИД.

"Иран выполнил свою часть, мы выполнили свои обязательства по сделке с Америкой. Они также перевели денежные средства, но, к сожалению, оставили их у себя и не позволили катарцам перевести деньги в Иран или Ирану снять эти деньги", - указал Гарибабади. "Я могу сказать, что это было нарушением положений сделки, которую мы заключили с американцами. Она все еще заморожена, и это будет частью переговоров", - резюмировал он.

Пять раундов переговоров Ирана с США по ядерному досье Тегерана завершились без видимых результатов. Крайне негативное воздействие на этот дипломатический процесс оказали сначала военная операция Израиля против Ирана, а затем удары Вашингтона по трем ключевым объектам ядерной программы Тегерана. Одновременно переговоры с Ираном ведут представители стран "евротройки" (Великобритания, Германия, Франция).

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Суд арестовал главреда Baza до 20 сентября
Суд арестовал главреда Baza до 20 сентября
23 июля 2025 г. 19:34
Совбез ООН проводит дебаты для обсуждения последних событий на Ближнем Востоке
Совбез ООН проводит дебаты для обсуждения последних событий на Ближнем Востоке
23 июля 2025 г. 18:58
Пашинян опубликовал план смещения Католикоса Всех армян Гарегина II
Пашинян опубликовал план смещения Католикоса Всех армян Гарегина II
23 июля 2025 г. 18:30
Эрдоган принял украинскую делегацию в Стамбуле
Эрдоган принял украинскую делегацию в Стамбуле
23 июля 2025 г. 18:19
Иран и Россия завершили совместные учения ВМС на Каспии
Иран и Россия завершили совместные учения ВМС на Каспии
23 июля 2025 г. 17:58
Правительство Армении опровергло наличие меморандума с США по Зангезурскому коридору
Правительство Армении опровергло наличие меморандума с США по Зангезурскому коридору
23 июля 2025 г. 17:36
В России выявлено свыше 100 случаев нового вида коронавируса XFG
В России выявлено свыше 100 случаев нового вида коронавируса XFG
23 июля 2025 г. 16:23
Эрдоган проводит переговоры с украинской делегацией в Анкаре
Эрдоган проводит переговоры с украинской делегацией в Анкаре
23 июля 2025 г. 15:44
Вылетевший в Кишинев самолет вернулся в Ереван из-за технических проблем
Вылетевший в Кишинев самолет вернулся в Ереван из-за технических проблем
23 июля 2025 г. 15:35
Проходящих по делу о взятках от журналистов Baza полицейских доставили в Москву
Проходящих по делу о взятках от журналистов Baza полицейских доставили в Москву
23 июля 2025 г. 15:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi