МИД Ирана: Вопрос замороженных активов всегда был частью переговоров с США

Вопрос иранских замороженных активов всегда был и останется частью переговоров с Соединенными Штатами.

Вопрос иранских замороженных активов всегда был и останется частью переговоров с Соединенными Штатами.

Как передает Report, об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади, участвующий в мероприятиях по линии ООН в Нью-Йорке.

"Когда речь идет о снятии санкций, одним из элементов является размораживание заблокированных денежных средств. Это всегда было частью переговоров по данному вопросу. Но сделки все еще нет", - сказал он на брифинге для журналистов.

Гарибабади также утверждал, что блокировка в Катаре в 2023 году размороженных иранских активов на $6 млрд является нарушением договоренностей с США. "касательно денег, которые были заморожены в Катаре, в Дохе. Это [разблокировка иранских активов] было сделано благодаря переговорам, которые мы провели с предыдущей администрацией Соединенных Штатов", - указал замглавы МИД.

"Иран выполнил свою часть, мы выполнили свои обязательства по сделке с Америкой. Они также перевели денежные средства, но, к сожалению, оставили их у себя и не позволили катарцам перевести деньги в Иран или Ирану снять эти деньги", - указал Гарибабади. "Я могу сказать, что это было нарушением положений сделки, которую мы заключили с американцами. Она все еще заморожена, и это будет частью переговоров", - резюмировал он.

Пять раундов переговоров Ирана с США по ядерному досье Тегерана завершились без видимых результатов. Крайне негативное воздействие на этот дипломатический процесс оказали сначала военная операция Израиля против Ирана, а затем удары Вашингтона по трем ключевым объектам ядерной программы Тегерана. Одновременно переговоры с Ираном ведут представители стран "евротройки" (Великобритания, Германия, Франция).