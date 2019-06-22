МИД Ирана вызвал поверенного в делах ОАЭ

Министерство иностранных дел Исламской Республики Иран (ИРИ) вызвало поверенного в делах Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) в Тегеране Шамиса Хамиса аль-Муслихи, чтобы выразить ему свое недовольство в связи с тем, что власти ОАЭ позволили США выпустить со своей территории американский беспилотник, попавший затем в воздушное пространство ИРИ.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении МИД Ирана.

"Вследствие того, что с американской военной базы, расположенной на территории ОАЭ, в направлении воздушного пространства Ирана был совершен акт агрессии с использованием беспилотного летательного аппарата, поверенный в делах этой страны [ОАЭ] сегодня был вызван в министерство иностранных дел [Ирана], и ему было заявлено о серьезном недовольстве нашей страны", - говорится в сообщении.

Ранее в иранском Корпусе стражей исламской революции заявили, что сбили американский беспилотник в небе над провинцией Хормозган на юге Ирана.