МИД Ирана: Турция ставит под угрозу безопасность региона, размещая войска на севере Ирака

Баку. 6 декабря. REPORT.AZ/ Турция ставит под угрозу региональную безопасность, развертывая войска на севере Ирака. Об этом заявил в воскресенье замминистра иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"Такой шаг со стороны правительства Турции не только не поможет разгрому терроризма, но приведет к хаосу и поставит под угрозу безопасность всего региона", - сказал иранский дипломат в интервью телеканалу Press TV.

Участие других стран в борьбе с терроризмом требует полной координации с иракским правительством и получения его разрешения на военные действия на территории Ирака, подчеркнул Абдоллахиан. "Иран считает, что такие меры, если они проводились без согласования с правительством Ирака, идут вразрез с целями региональной безопасности", - добавил замглавы внешнеполитического ведомства ИРИ.

Турция накануне развернула группу своих вооруженных сил, включая 130 военнослужащих, танки и артиллерию, в лагере курдского ополчения "пешмерга" в северной иракской провинции Найнава в 80 км от своей границы, где Анкара тренирует курдских бойцов для атак на столицу Найнавы - город Мосул, захваченный террористами группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России - прим. ТАСС) летом 2014 года.