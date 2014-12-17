МИД Ирана: Тегеран позитивно оценивает ход переговоров с "шестеркой" по ядерной проблеме

Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ Тегеран позитивно оценивает ход переговоров с "шестеркой" по иранской ядерной проблеме. Как сообщает Report со ссылкой на ИТАР-ТАСС, об этом заявил на пресс-конференции заместитель министра иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан.

"Существующий тренд на переговорах с "шестеркой" позитивный", - сказал он.

"Идет диалог, он сложный, серьезный, но так или иначе он несет позитивный характер, - заявил дипломат. - Если противоположная сторона проявит логичный и позитивный подход, если бы они отказались от своей притязательности, Тегеран очень серьезно относится к тому, чтобы прийти к серьезной договоренности по иранской ядерной проблеме".

"Мяч на поле противоположной стороны", - подчеркнул Хосейн Амир Абдоллахиан.