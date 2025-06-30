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МИД Ирана: Тегеран получил информацию о желании США возобновить переговоры

МИД Ирана: Тегеран получил информацию о желании США возобновить переговоры Тегеран получил через посредников информацию о желании США возобновить переговоры с Ираном, но для этого США должны обеспечить ненападение на исламскую республику в будущем.
В регионе
30 июня 2025 г. 11:47
МИД Ирана: Тегеран получил информацию о желании США возобновить переговоры

Тегеран получил через посредников информацию о желании США возобновить переговоры с Ираном, но для этого США должны обеспечить ненападение на исламскую республику в будущем.

Как передает Report со ссылкой на агентство ISNA, об этом заявил замглавы МИД Ирана Маджид Тахт-Раванчи.

"Правительство Трампа (президента США Дональда Трампа - ред.) через посредников сообщило Ирану о том, что хочет вернуться к переговорам, однако не прояснило позицию относительно "весьма важного вопроса", как дальнейшие нападения (на Иран - ред.) во время переговоров", - сказал он.

Он отметил, что если США хотят возобновить переговоры, то должны обеспечить ненападение на Иран в будущем. Даты возможных переговоров пока не определены.

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