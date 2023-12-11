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МИД Ирана: Тегеран не видит необходимости в заключении новой ядерной сделки

МИД Ирана: Тегеран не видит необходимости в заключении новой ядерной сделки Иранская сторона не видит необходимости в заключении нового Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Тегерана (СВПД).
В регионе
11 декабря 2023 г. 13:17
МИД Ирана: Тегеран не видит необходимости в заключении новой ядерной сделки

Иранская сторона не видит необходимости в заключении нового Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Тегерана (СВПД).

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом заявил на еженедельной пресс-конференции официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани.

"Представленные идеи исходят от тех, кто колебался с выполнением своих обязательств и не выполнил своих обязательств в рамках соглашения, и пытается избежать этого. Иран не видит необходимости в новом СВПД. СВПД был подписан, и стороны повысили ответственность", - приводит иранское госагентство Tasnim слова Канаани.

В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - СВПД, что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы страны. США при Дональде Трампе в мае 2018 года вышли из договора и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.

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Версия на английском языке Iranian Foreign Ministry: Tehran sees no need to conclude new nuclear deal

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