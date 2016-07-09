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    МИД Ирана: Тегеран будет развивать ракетную программу, несмотря на заявление Меркель

    Иран продолжит развивать свою ракетную программу на основе оборонных доктрин и расчетов национальной безопасности

    Баку. 9 июля. REPORT.AZ/ Тегеран продолжит развивать ракетную программу, являющуюся одной из основ оборонной доктрины страны, несмотря на заявления канцлера Германии Ангелы Меркель о ее несоответствии резолюции ООН. Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении,  опубликованном на сайте МИД Ирана.

    "Иран вновь заявляет, что с полной силой продолжит развивать свою ракетную программу на основе оборонных доктрин и расчетов национальной безопасности. Подобные заявления никак не повлияют на законное право страны на ракетную программу", — говорится в сообщении.

    Вооруженные силы Ирана 8-9 марта провели испытательные запуски баллистических ракет в рамках завершающего этапа испытаний ракет собственного производства. 

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