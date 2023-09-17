МИД Ирана: США и некоторые европейские страны злоупотребляли членством в МАГАТЭ

США и три европейские страны злоупотребляли членством в Совете управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

США и три европейские страны злоупотребляли членством в Совете управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил представитель МИД Ирана Насер Канани Чафи, комментируя решение Тегерана отозвать аккредитацию у ряда инспекторов агентства.

"К сожалению, три европейские страны и США, несмотря на позитивное, конструктивное и постоянное взаимодействие Ирана с МАГАТЭ, злоупотребляли полномочиями Совета управляющих в своих политических целях", - говорится в заявлении Канани Чафи, опубликованном на странице МИД Ирана в соцсети X (ранее Twitter). Дипломат не уточнил, о каких именно европейских странах идет речь.

Представитель МИД Ирана подчеркнул, что Тегеран ожидает, что "Запад воздержится от политики использования международных организаций, в том числе МАГАТЭ, и позволит им осуществлять свою деятельность профессионально, беспристрастно и вдали от политического давления".

"Иран ранее предупреждал о последствиях подобных политических злоупотреблений, включая попытки политизировать агентство", - заявил Канани Чафи.

Он отметил, что Тегеран продолжит сотрудничать с агентством в рамках имеющихся договоренностей.