МИД Ирана: США до сих пор не предоставили гарантий по отмене санкций

Американская сторона на данный момент не предоставила Ирану гарантий по отмене антииранских санкций в рамках предполагаемой сделки по ядерной программе Тегерана.

Американская сторона на данный момент не предоставила Ирану гарантий по отмене антииранских санкций в рамках предполагаемой сделки по ядерной программе Тегерана.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил на пресс-конференции официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.

"До сих пор с американской стороны не было получено никаких разъяснений по этой теме. Нам должно быть абсолютно ясно, каким образом будут сняты жестокие санкции, наложенные на народ Ирана. Мы должны быть уверены, что прошлый опыт не повторится и мы в действительности увидим их отмену в экономической, банковской и торговой сферах", - добавил дипломат.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила, что специальный посланник президента США Стивен Уиткофф направил иранским властям подробное и приемлемое предложение по ядерной программе Тегерана.