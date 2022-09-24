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МИД Ирана: Сожалеем об ухудшении отношений с Украиной

МИД Ирана: Сожалеем об ухудшении отношений с Украиной Иран сожалеет об ухудшении отношений с Украиной из-за сообщений о поставках иранских беспилотников в Россию.
В регионе
24 сентября 2022 г. 15:11
МИД Ирана: Сожалеем об ухудшении отношений с Украиной

Иран сожалеет об ухудшении отношений с Украиной из-за сообщений о поставках иранских беспилотников в Россию.

Как передает Report со ссылкой на IRNA, об этом заявил официальный представитель МИД Насер Канани.

Он также добавил, что Иран поддерживает нейтралитет в конфликте между Украиной и Россией и заявил о "необходимости политического урегулирования споров".

Насер Канани подчеркнул соответствующие действия, предпринятые Ираном в ответ на решение украинского правительства, и посоветовал правительству избегать любого влияния третьих сторон, стремящихся саботировать отношения между двумя странами.

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Версия на английском языке Foreign Ministry: Iran regrets deterioration of relations with Ukraine

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