МИД Ирана: Сожалеем об ухудшении отношений с Украиной

Иран сожалеет об ухудшении отношений с Украиной из-за сообщений о поставках иранских беспилотников в Россию.

Иран сожалеет об ухудшении отношений с Украиной из-за сообщений о поставках иранских беспилотников в Россию.

Как передает Report со ссылкой на IRNA, об этом заявил официальный представитель МИД Насер Канани.

Он также добавил, что Иран поддерживает нейтралитет в конфликте между Украиной и Россией и заявил о "необходимости политического урегулирования споров".

Насер Канани подчеркнул соответствующие действия, предпринятые Ираном в ответ на решение украинского правительства, и посоветовал правительству избегать любого влияния третьих сторон, стремящихся саботировать отношения между двумя странами.