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МИД Ирана: Шестой раунд переговоров с США пройдет 15 июня

МИД Ирана: Шестой раунд переговоров с США пройдет 15 июня Шестой раунд переговоров с США по иранской ядерной программе запланирован на 15 июня.
В регионе
10 июня 2025 г. 08:41
МИД Ирана: Шестой раунд переговоров с США пройдет 15 июня

Шестой раунд переговоров с США по иранской ядерной программе запланирован на 15 июня.

Как передает Report со ссылкой на IRNA, об этом на брифинге заявил представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп ранее говорил, что встреча пройдет 12 июня.

"Учитывая состоявшиеся консультации, следующий раунд непрямых ирано-американских переговоров запланирован на следующее воскресенье в Маскате", - сказал он.

США и Иран провели пять раундов переговоров по иранской ядерной программе. Дональд Трамп говорил, что Вашингтон пока не устраивает позиция Тегерана из-за нежелания отказываться от возможного обогащения урана.

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Версия на азербайджанском языке İran XİN: ABŞ-la danışıqların altıncı raundu iyunun 15-də baş tutacaq

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