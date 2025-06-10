МИД Ирана: Шестой раунд переговоров с США пройдет 15 июня

Шестой раунд переговоров с США по иранской ядерной программе запланирован на 15 июня.
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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп ранее говорил, что встреча пройдет 12 июня.
"Учитывая состоявшиеся консультации, следующий раунд непрямых ирано-американских переговоров запланирован на следующее воскресенье в Маскате", - сказал он.
США и Иран провели пять раундов переговоров по иранской ядерной программе. Дональд Трамп говорил, что Вашингтон пока не устраивает позиция Тегерана из-за нежелания отказываться от возможного обогащения урана.