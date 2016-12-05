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    МИД Ирана прокомментировал возможность использования Россией иранских авиабаз

    Бахрам Гассеми: В настоящее время такой необходимости нет

    Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ Иран может обсудить с Россией возможность использования иранских авиабаз, если на это будет необходимость.

    Как сообщает Report, об этом на брифинге сказал спикер МИД Ирана Бахрам Гасеми, комментируя информацию о том, что российские самолеты намерены использовать иранские авиабаза для нанесения ударов по Сирии.

    По его словам, "такое сотрудничество между Ираном и Россией" возможно в определенной ситуации, однако "в настоящее время такой необходимости нет".

    Он также добавил, что между странами существует тесное и плодотворное сотрудничество, Иран и Россия имеют общие интересы в регионе.

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