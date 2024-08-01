МИД Ирана призвал к экстренному заседанию Совета министров иностранных дел ОИС

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел телефонный разговор с исполняющим обязанности министра иностранных дел Ирана Али Багери.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел телефонный разговор с исполняющим обязанности министра иностранных дел Ирана Али Багери.

Как сообщает Report, стороны обсудили убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране.

Багери заявил, что это убийство может создать серьезную угрозу региональной безопасности и стабильности. Он призвал провести экстренное заседание Совета министров иностранных дел стран-участниц Организации исламского сотрудничества (ОИС).

И.о. министра иностранных дел Ирана также поговорил по телефону с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом бин Фарханом. Стороны обсудили созыв экстренного заседания Совета министров иностранных дел ОИС.