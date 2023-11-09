МИД Ирана: Присутствие внешних игроков дестабилизирует ситуацию на Ближнем Востоке

Военное присутствие внешних игроков дестабилизирует ситуацию на Ближнем Востоке и подрывает безопасность внутри региона.

Военное присутствие внешних игроков дестабилизирует ситуацию на Ближнем Востоке и подрывает безопасность внутри региона.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такое мнение в Telegram-канале внешнеполитического ведомства Ирана выразил официальный представитель Насер Канани Чафи в ответ на опубликованное днем ранее заявление глав дипведомств стран G7.

Он также опроверг обвинения стран G7 в том, что Иран поддерживает палестинское радикальное движение ХАМАС и ливанское шиитское формирование "Хезболла", и назвал заявления на эту тему "ложными и нелепыми".