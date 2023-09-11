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МИД Ирана: Присутствие других сил в регионе нарушает его стабильность

МИД Ирана: Присутствие других сил в регионе нарушает его стабильность Присутствие других акторов в регионе является не только неполезным, но и нарушает его стабильность.
В регионе
11 сентября 2023 г. 15:08
МИД Ирана: Присутствие других сил в регионе нарушает его стабильность

Присутствие других акторов в регионе является не только неполезным, но и нарушает его стабильность.

Как передает Report, об этом пресс-секретарь министерства иностранных дел Ирана Насер Кенани заявил на пресс-конференции.

По его словам, безопасность стран региона должны обеспечивать одни и те же страны.

"Опыт показал, что внерегиональные страны всегда преследуют свои интересы и их присутствие никогда не было полезным. Где бы ни присутствовали американские силы, они не только не обеспечивали безопасность, но и создавали нестабильность и незащищенность", - сказал Кенани.

Пресс-секретарь МИД Ирана также подчеркнул важность дипломатических консультаций для разрешения споров.

Ранее сообщалось, что совместные военные учения Армении и США EAGLE PARTNER 2023 пройдут на армянской территории с 11 по 20 сентября.

Также, отвечая на другой вопрос, Насер Кенани отметил, что Иран всегда подчеркивал уважение территориальной целостности стран и всегда выступал против любого изменения международных границ. Взаимное признание территориальной целостности обеих сторон Арменией и Азербайджанской Республикой станет важным шагом для достижения прочного мира и безопасности, сказал он, добавив, что Иран не поддерживает никаких действий против этих принципов.

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