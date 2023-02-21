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МИД Ирана: Примем ответные меры против Евросоюза

МИД Ирана: Примем ответные меры против Евросоюза Иран примет ответные меры против Евросоюза (ЕС) в связи с новыми санкциями, направленными против ряда иранских официальных лиц и организаций.
В регионе
21 февраля 2023 г. 11:18
МИД Ирана: Примем ответные меры против Евросоюза

Иран примет ответные меры против Евросоюза (ЕС) в связи с новыми санкциями, направленными против ряда иранских официальных лиц и организаций.

Как передает Report, об этом сообщает Tasnim со ссылкой на слова официального представителя МИД Ирана Насера Канаани.

"Исламская республика вскоре объявит свои взаимные санкции в ответ на недавние запреты Евросоюза", - заявил он.

Вчера ЕС расширил персональные санкции против физлиц и организаций Ирана, которые причастны к подавлению протестов в этой стране. В санкционный список попал министр культуры Ирана Мохамед Исмаили, причастный к угрозам в адрес деятелей искусства, которые не поддерживают политику властей. Также в списке оказался министр образования Юсефа Нури, которого обвиняют в притеснении студентов.

Кроме того, правительство Великобритании расширило свой санкционный список по Ирану, внеся в него еще восемь фамилий.

По данным иранских СМИ, ограничительные меры ЕС в настоящее время применяются в общей сложности к 196 физическим и 33 юридическим лицам, включая замораживание активов, запрет на поездки в ЕС и запрет на предоставление средств или экономических ресурсов лицам, включенным в санкционный список.

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Версия на английском языке Iran to take retaliatory measures against EU

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