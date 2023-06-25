О нас

МИД Ирана: Поставки вооружений одной из сторон конфликта в Украине приведут к эскалации

МИД Ирана: Поставки вооружений одной из сторон конфликта в Украине приведут к эскалации Власти Ирана считают, что поставки любых вооружений одной из сторон украинского кризиса приведут к эскалации напряженности.
В регионе
25 июня 2023 г. 13:54
МИД Ирана: Поставки вооружений одной из сторон конфликта в Украине приведут к эскалации

Власти Ирана считают, что поставки любых вооружений одной из сторон украинского кризиса приведут к эскалации напряженности.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр иностранных дел исламской республики Хосейн Амир Абдоллахиян в ходе телефонного разговора со своим датским коллегой Ларсом Лёкке Расмуссеном.

"Иран выступает против войны и предложил политическое решение этого кризиса, и считает, что [снабжение] одной из сторон конфликта любым вооружением приведет к эскалации напряженности", - отметил Абдоллахиян, говоря о конфликте в Украине. Его слова приводятся в заявлении МИД Ирана, опубликованном в воскресенье в официальном Telegram-канале ведомства.

Главы МИД Ирана и Дании обсудили состояние двусторонних отношений и пути их развития, а также договорились создать механизм политических консультаций. Абдоллахиян назвал отношения между Тегераном и Копенгагеном историческими. Со своей стороны Расмуссен указал на важность диалога между исламской республикой и королевством.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Iranian MFA: 'Arms supplies to parties to Ukraine conflict will lead to escalation'

Экслюзивные новости

Осуществляются проверки на дорогах при въезде и выезде из Москвы
ФотоОсуществляются проверки на дорогах при въезде и выезде из Москвы
24 июня 2023 г. 15:49
В Москве усилены меры безопасности, по улицам передвигаются колонны военных машин
ВидеоВ Москве усилены меры безопасности, по улицам передвигаются колонны военных машин
24 июня 2023 г. 14:53
Посол: Молдова и Азербайджан - дружественные страны и хорошие партнеры
ФотоПосол: Молдова и Азербайджан - дружественные страны и хорошие партнеры
23 июня 2023 г. 11:00
Лачын - город, в который вернулась жизнь
ФотоЛачын - город, в который вернулась жизнь
21 июня 2023 г. 10:39
Возрождающийся к жизни Лачын - РЕПОРТАЖ
ФотоВозрождающийся к жизни Лачын - РЕПОРТАЖ
20 июня 2023 г. 09:39
Искусственный интеллект, медицинская кислородная станция, два операционных блока
ФотоИскусственный интеллект, медицинская кислородная станция, два операционных блока
17 июня 2023 г. 16:51
Замминистра: В этом году в Азербайджане зафиксировано наибольшее количество паводков за последние 57 лет
Замминистра: В этом году в Азербайджане зафиксировано наибольшее количество паводков за последние 57 лет
16 июня 2023 г. 20:08
Путешественник из Аргентины: Разрушения в Карабахе вызывают чувство глубокой печали
Путешественник из Аргентины: Разрушения в Карабахе вызывают чувство глубокой печали
14 июня 2023 г. 11:40
Ливийский блогер: Очень больно видеть все разрушения в Карабахе
Ливийский блогер: Очень больно видеть все разрушения в Карабахе
14 июня 2023 г. 10:58
Юсиф Абдуллаев: Азербайджан возрождает географический и товарный знак Агдам
Юсиф Абдуллаев: Азербайджан возрождает географический и товарный знак "Агдам"
13 июня 2023 г. 16:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi