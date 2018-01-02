МИД Ирана осудил заявление Трампа о ситуации в стране

Баку. 2 января. REPORT.AZ/ Представитель иранского МИД Бахрам Касеми осудил заявление президента США Дональда Трампа в Twitter о ситуации в Иране и призвал его сконцентрироваться на внутренних проблемах Соединенных Штатов, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Трамп ранее заявил в Twitter, что "народ Ирана, наконец, выступает против жестокого и коррумпированного иранского режима". По словам Трампа, все деньги, которые "экс-президент США Барак Обама безрассудно отдал им, были использованы для поддержки терроризма". Он добавил, что у людей в Иране "мало еды, высокий уровень инфляции, и они бесправны".

Представитель иранского МИД, Касеми посоветовал Трампу тратить меньше времени на публикацию оскорбительных сообщений в Twitter в отношении людей и наций отмечает агентство. "Лучше бы он попытался заняться внутренними вопросами США, такими как ежедневные убийства большого количества людей в стране во время вооруженных столкновений и перестрелок, также как миллионы бездомных и голодных людей в стране", — заявил Касеми.