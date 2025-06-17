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МИД Ирана осудил совместное заявление лидеров G7

МИД Ирана осудил совместное заявление лидеров G7 МИД Ирана осуждает совместное заявление лидеров G7, опубликованном в понедельник правительством Канады.
В регионе
17 июня 2025 г. 13:25
МИД Ирана осудил совместное заявление лидеров G7

МИД Ирана осуждает совместное заявление лидеров G7, опубликованном в понедельник правительством Канады.

Как передает Report, официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи в соцсети Х.

"В заявлении лидеров G7 откровенно игнорируется неприкрытая агрессия Израиля против Ирана и незаконные нападения на нашу мирную ядерную инфраструктуру, а также неизбирательные удары по жилым районам и убийства наших граждан. Государства - члены G7, в частности, три постоянных члена Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН), должны взять на себя юридическую и моральную ответственность за вопиющий акт агрессии против члена ООН", - отметил он.

Багаи также написал, что Израиль атаковал ядерные объекты Ирана в нарушение статьи 2(4) Устава ООН и вопреки запрету на применение силы/угрозу ее применения против мирных ядерных объектов.

Он отметил, что в результате атак сотни невинных людей были убиты, разрушены общественные и государственные объекты, в том числе больницы и медицинские центры.

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