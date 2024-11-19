О нас

МИД Ирана осудил санкции Евросоюза и Великобритании

МИД Ирана осудил санкции Евросоюза и Великобритании Иран решительно отвергает незаконные санкции Евросоюза и Великобритании в отношении Тегерана за поставки баллистических ракет России.
В регионе
19 ноября 2024 г. 09:27
МИД Ирана осудил санкции Евросоюза и Великобритании

Иран решительно отвергает незаконные санкции Евросоюза и Великобритании в отношении Тегерана за поставки баллистических ракет России.

Как передает Report, об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.

"Багаи осудил вмешательство Европейского союза и Соединенного Королевства в законные отношения государств в оборонной и военной сферах и подчеркнул, что Исламская Республика Иран будет использовать все возможности сотрудничества со своими партнерами для обеспечения национальных интересов и национальной безопасности", - говорится в заявлении ведомства.

Отметим, что вчера ЕС расширил санкции против Ирана из-за военных поставок России и группировкам на Ближнем Востоке и в регионе Красного моря. В черный список также внесли крупнейшую иранскую судовладельческую компанию The Islamic Republic of Iran Shipping Line Group и ее директора.

Кроме того, Великобритания ввела санкции в отношении авиакомпании Iran Air и судоходной компании Ирана IRISL.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Другие новости из категории

В Беларуси проведут учения силовиков в преддверии президентских выборов
В Беларуси проведут учения силовиков в преддверии президентских выборов
19 ноября 2024 г. 10:12
Президент Грузии решила подать в суд после итогов выборов
Президент Грузии решила подать в суд после итогов выборов
18 ноября 2024 г. 23:53
Евросоюз направит в Грузию политическую миссию
Евросоюз направит в Грузию политическую миссию
18 ноября 2024 г. 23:16
Обязанности председателя Высшего судебного совета будет исполнять Карен Туманян
Обязанности председателя Высшего судебного совета будет исполнять Карен Туманян
18 ноября 2024 г. 18:10
В Армении замешанный в убийстве глава общины Паракар подал в отставку
В Армении замешанный в убийстве глава общины Паракар подал в отставку
18 ноября 2024 г. 17:41
Министр терруправления, его советник и глава Комитета госдоходов Армении подали в отставку
Министр терруправления, его советник и глава Комитета госдоходов Армении подали в отставку
18 ноября 2024 г. 15:55
Глава фракции: Правящая партия не планирует проводить досрочные выборы в Армении
Глава фракции: Правящая партия не планирует проводить досрочные выборы в Армении
18 ноября 2024 г. 14:36
В Турции перевернулся автобус, есть погибший и раненые
В Турции перевернулся автобус, есть погибший и раненые
18 ноября 2024 г. 12:08
Кобахидзе: Парламент выразит вотум доверия новому правительству 25 ноября
Кобахидзе: Парламент выразит вотум доверия новому правительству 25 ноября
18 ноября 2024 г. 12:01
Израиль впервые с начала операции в Ливане ввел туда тяжелую артиллерию
Израиль впервые с начала операции в Ливане ввел туда тяжелую артиллерию
18 ноября 2024 г. 11:47

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi