МИД Ирана осудил санкции Евросоюза и Великобритании

Иран решительно отвергает незаконные санкции Евросоюза и Великобритании в отношении Тегерана за поставки баллистических ракет России.

Иран решительно отвергает незаконные санкции Евросоюза и Великобритании в отношении Тегерана за поставки баллистических ракет России.

Как передает Report, об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.

"Багаи осудил вмешательство Европейского союза и Соединенного Королевства в законные отношения государств в оборонной и военной сферах и подчеркнул, что Исламская Республика Иран будет использовать все возможности сотрудничества со своими партнерами для обеспечения национальных интересов и национальной безопасности", - говорится в заявлении ведомства.

Отметим, что вчера ЕС расширил санкции против Ирана из-за военных поставок России и группировкам на Ближнем Востоке и в регионе Красного моря. В черный список также внесли крупнейшую иранскую судовладельческую компанию The Islamic Republic of Iran Shipping Line Group и ее директора.

Кроме того, Великобритания ввела санкции в отношении авиакомпании Iran Air и судоходной компании Ирана IRISL.