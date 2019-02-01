МИД Ирана оценил решение США о приостановке выполнения ДРСМД

Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф на своей странице в Twitter прокомментировал решение США о приостановке выполнения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, он сравнил данный шаг с отказом Вашингтона от соблюдения Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД).

«Ещё один выход из соглашения администрацией Трампа, на этот раз из договора ДРСМД. Не только СВПД или Иран: похоже, эта клика испытывает аллергию ко всему, на чём стоит подпись США. Посыл таков: любое соглашение с Вашингтоном не стоит чернил, даже договоры, ратифицированные конгрессом», — написал он.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты 2 февраля приостановят выполнение ДРСМД.