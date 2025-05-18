МИД Ирана обвинил США в усложнении переговоров по ядерной сделке

Противоречивые заявления руководства США относительно Ирана являются причиной усложнения переговорного процесса по ядерной сделке.

Противоречивые заявления руководства США относительно Ирана являются причиной усложнения переговорного процесса по ядерной сделке.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Ирану следует действовать быстро в том, что касается заключения новой ядерной сделки, добавив, что в противном случае "случится что-то плохое".

"Министр иностранных дел нашей страны счел, что противоречивые позиции и заявления руководства США являются причиной усложнения большей части переговорного процесса и увеличивают сомнения относительно серьезности и готовности США действовать соответственно целесообразности дипломатического процесса, и заявил, что исламская республика, несмотря на переполох в СМИ, все так же будет придерживаться продвижения своих основных законных интересов в рамках международных прав и договоренностей", - сообщает официальный Telegram-канал внешнеполитического ведомства Ирана.