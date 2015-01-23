​МИД Ирана: новые санкции США могут сорвать договоренность по Ирану

Баку. 23 января. REPORT.AZ/ Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что принятие конгрессом США новых санкций против Ирана может сорвать достигнутое в Женеве соглашение с шестеркой международных посредников.

Как передает Report, об этом сообщает Franc-Press.

«У нас есть соглашение, которое имеет перспективу достижения всеобъемлющего соглашения. Если кто-то может сорвать договоренность, я считаю, что он должен быть изолирован от международного сообщества, будь то конгресс США или кто-либо другой», — заявил Зариф.

Ранее постпред США при ООН Саманта Пауэр заявила о том, что введение дополнительных санкций в отношении Ирана может серьезно повредить переговорам по иранской ядерной программе.