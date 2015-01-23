 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​МИД Ирана: новые санкции США могут сорвать договоренность по Ирану

    «У нас есть соглашение, которое имеет перспективу достижения всеобъемлющего соглашения»

    Баку. 23 января. REPORT.AZ/ Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что принятие конгрессом США новых санкций против Ирана может сорвать достигнутое в Женеве соглашение с шестеркой международных посредников.

    Как передает Report, об этом сообщает Franc-Press.

    «У нас есть соглашение, которое имеет перспективу достижения всеобъемлющего соглашения. Если кто-то может сорвать договоренность, я считаю, что он должен быть изолирован от международного сообщества, будь то конгресс США или кто-либо другой», — заявил Зариф.

    Ранее постпред США при ООН Саманта Пауэр заявила о том, что введение дополнительных санкций в отношении Ирана может серьезно повредить переговорам по иранской ядерной программе.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi