МИД Ирана назвал терактом удар США по Багдаду

Удар ВС США по восточным районам Багдада является актом терроризма, представляющим угрозу для международной безопасности.
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Дипломат подчеркнул, что Тегеран "решительно осуждает террористический акт, совершенный американским правительством на территории Ирака и приведший к гибели нескольких представителей сил сопротивления, в том числе Абу Бакира ас-Саиди, одного из высокопоставленных лидеров борьбы с терроризмом и террористической группировкой "ИГИЛ".
По словам Канани, действия Вашингтона являются нарушением суверенитета и территориальной целостности Ирака и представляют "угрозу для международной безопасности и региональной стабильности".