МИД Ирана назвал терактом удар США по Багдаду

Удар ВС США по восточным районам Багдада является актом терроризма, представляющим угрозу для международной безопасности.

Удар ВС США по восточным районам Багдада является актом терроризма, представляющим угрозу для международной безопасности.

Как передает Report со ссылкой на официальный сайт МИД Ирана, об этом заявил официальный представитель ведомства Насер Канани.

Дипломат подчеркнул, что Тегеран "решительно осуждает террористический акт, совершенный американским правительством на территории Ирака и приведший к гибели нескольких представителей сил сопротивления, в том числе Абу Бакира ас-Саиди, одного из высокопоставленных лидеров борьбы с терроризмом и террористической группировкой "ИГИЛ".

По словам Канани, действия Вашингтона являются нарушением суверенитета и территориальной целостности Ирака и представляют "угрозу для международной безопасности и региональной стабильности".