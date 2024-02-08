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МИД Ирана назвал терактом удар США по Багдаду

МИД Ирана назвал терактом удар США по Багдаду Удар ВС США по восточным районам Багдада является актом терроризма, представляющим угрозу для международной безопасности.
В регионе
8 февраля 2024 г. 23:20
МИД Ирана назвал терактом удар США по Багдаду

Удар ВС США по восточным районам Багдада является актом терроризма, представляющим угрозу для международной безопасности.

Как передает Report со ссылкой на официальный сайт МИД Ирана, об этом заявил официальный представитель ведомства Насер Канани.

Дипломат подчеркнул, что Тегеран "решительно осуждает террористический акт, совершенный американским правительством на территории Ирака и приведший к гибели нескольких представителей сил сопротивления, в том числе Абу Бакира ас-Саиди, одного из высокопоставленных лидеров борьбы с терроризмом и террористической группировкой "ИГИЛ".

По словам Канани, действия Вашингтона являются нарушением суверенитета и территориальной целостности Ирака и представляют "угрозу для международной безопасности и региональной стабильности".

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Версия на азербайджанском языке İran XİN ABŞ-ın Bağdada hücumunu terror adlandırıb

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