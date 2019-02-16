МИД Ирана назвал призывы Пенса к Европе разорвать ядерную сделку абсурдными

Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ Заявления вице-президента США Майк Пенса, призвавшего Европу выйти из иранской ядерной сделки, являются "абсурдными и пропагандистскими".

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в сообщении представителя МИД Ирана Бахрама Касеми на сайте ведомства.

"Следует понимать, что этими обвинениями и ложными пустыми словами не удастся решить саму проблему и корень кризиса. Будьте терпеливы, прочитайте и узнайте, что история полна фактов, которые невозможно просто стереть или изменить", - заявил Касеми, отвечая на слова Пенса.