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МИД Ирана назвал враждебным план Трампа переименовать Персидский залив

МИД Ирана назвал враждебным план Трампа переименовать Персидский залив Планы президента США Дональда Трампа переименовать Персидский залив в Арабский представляют собой политически мотивированный и враждебный шаг по отношению к Тегерану.
В регионе
7 мая 2025 г. 13:38
МИД Ирана назвал враждебным план Трампа переименовать Персидский залив

Планы президента США Дональда Трампа переименовать Персидский залив в Арабский представляют собой политически мотивированный и враждебный шаг по отношению к Тегерану.

Как передает Report, об этом заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи в соцсетях.

"Любой недальновидный шаг не будет правомерными, легитимными и не будет иметь воздействия на географию, а лишь приведет к глубокому возмущению всех иранцев, всех слоев населения и разных политических убеждений в Иране, США и по всему миру", - отметил он.

Ранее агентство AP со ссылкой на неназванных американских чиновников сообщило, что Трамп намерен на следующей неделе в ходе визита в Саудовскую Аравию планирует объявить, что США будут называть Персидский залив Арабским.

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Версия на английском языке Araghchi condemns 'politically motivated attempts to alter name of Persian Gulf
Версия на азербайджанском языке İran XİN: Trampın Fars körfəzini Ərəb körfəzi adlandırmaq planları siyasi motivli bir addımdır

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