МИД Ирана назвал враждебным план Трампа переименовать Персидский залив

Планы президента США Дональда Трампа переименовать Персидский залив в Арабский представляют собой политически мотивированный и враждебный шаг по отношению к Тегерану.

Планы президента США Дональда Трампа переименовать Персидский залив в Арабский представляют собой политически мотивированный и враждебный шаг по отношению к Тегерану.

Как передает Report, об этом заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи в соцсетях.

"Любой недальновидный шаг не будет правомерными, легитимными и не будет иметь воздействия на географию, а лишь приведет к глубокому возмущению всех иранцев, всех слоев населения и разных политических убеждений в Иране, США и по всему миру", - отметил он.

Ранее агентство AP со ссылкой на неназванных американских чиновников сообщило, что Трамп намерен на следующей неделе в ходе визита в Саудовскую Аравию планирует объявить, что США будут называть Персидский залив Арабским.