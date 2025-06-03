МИД Ирана назвал "красной линией" запрет на обогащение урана

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что республика не будет просить разрешения для продолжения обогащения урана. Так он прокомментировал требование США к Ирану отказаться от мирной ядерной программы в рамках будущей сделки.

Иран не будет просить разрешения для продолжения обогащения урана.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, так министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи прокомментировал требование США к Ирану отказаться от мирной ядерной программы в рамках будущей сделки.

"В этом предложении (США - ред.) много неясности. Мы дадим должный ответ в течение последующих нескольких дней. Обогащение урана на нашей территории - "красная линия". Это реальность, которую, думаю, все страны осознали", - заявил Аракчи журналистам.

Президент США Дональд Трамп накануне заявил, что потенциальная сделка по ядерной программе исключает какое-либо обогащение урана в Иране. Reuters со ссылкой на иранского дипломата сообщало, что Иран собирается отклонить эту сделку, поскольку она лишает Тегеран права на мирную ядерную программу. На этом фоне может сорваться шестой раунд переговоров США и Ирана по этому вопросу, предполагает CNN.