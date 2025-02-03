МИД Ирана: Мы заинтересованы в стабильности на Южном Кавказе

Тегеран готов оказать содействие в укреплении безопасности и стабильности на Южном Кавказе.
Как передает Report со ссылкой на иранские СМИ, об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.
"Безопасность на Кавказе и безопасность всех соседей, включая Азербайджан и Армению, очень важны для нас. У нас успешные отношения с Азербайджаном и Арменией, и в последние дни дипломатические переговоры активизировались", - сказал он.
Багаи отметил, что Иран выразил готовность содействовать развитию диалога между двумя странами.