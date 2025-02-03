О нас

МИД Ирана: Мы заинтересованы в стабильности на Южном Кавказе

МИД Ирана: Мы заинтересованы в стабильности на Южном Кавказе Тегеран готов оказать содействие в укреплении безопасности и стабильности на Южном Кавказе.
В регионе
3 февраля 2025 г. 13:10
МИД Ирана: Мы заинтересованы в стабильности на Южном Кавказе

Тегеран готов оказать содействие в укреплении безопасности и стабильности на Южном Кавказе.

Как передает Report со ссылкой на иранские СМИ, об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.

"Безопасность на Кавказе и безопасность всех соседей, включая Азербайджан и Армению, очень важны для нас. У нас успешные отношения с Азербайджаном и Арменией, и в последние дни дипломатические переговоры активизировались", - сказал он.

Багаи отметил, что Иран выразил готовность содействовать развитию диалога между двумя странами.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке İran XİN: Biz Cənubi Qafqazda sabitlikdə maraqlıyıq

Другие новости из категории

В связи с ЧП в ереванском метро задержаны пятеро иностранцев
В связи с ЧП в ереванском метро задержаны пятеро иностранцев
3 февраля 2025 г. 12:55
Глава комитета Рады: Переговоров без Украины не будет
Глава комитета Рады: Переговоров без Украины не будет
3 февраля 2025 г. 12:55
МВД Грузии сообщил о задержании свыше 30 человек у торгового центра Tbilisi Mall
МВД Грузии сообщил о задержании свыше 30 человек у торгового центра Tbilisi Mall
3 февраля 2025 г. 12:11
Причиной инцидента в ЖК Алые паруса стал взрыв неустановленного устройства
ВидеоПричиной инцидента в ЖК "Алые паруса" стал взрыв неустановленного устройства
3 февраля 2025 г. 12:01
Папуашвили: USAID вводило в заблуждение правительство и народ страны
Папуашвили: USAID вводило в заблуждение правительство и народ страны
3 февраля 2025 г. 11:21
КНБ Казахстана изъял свыше 1,5 тыс. боеприпасов с начала года
КНБ Казахстана изъял свыше 1,5 тыс. боеприпасов с начала года
3 февраля 2025 г. 09:45
В аэропортах Владикавказ, Грозный, Махачкала ввели временные ограничения
В аэропортах Владикавказ, Грозный, Махачкала ввели временные ограничения
3 февраля 2025 г. 09:18
Спикер парламента Грузии обвинил NED в попытках дестабилизации ситуации в стране
Спикер парламента Грузии обвинил NED в попытках дестабилизации ситуации в стране
3 февраля 2025 г. 07:38
В тяжелом ДТП в Турции погибли три человека
В тяжелом ДТП в Турции погибли три человека
3 февраля 2025 г. 07:26
Премьер-министр Грузии: Страна полностью открыта к сотрудничеству в качестве члена Совета Европы
Премьер-министр Грузии: Страна полностью открыта к сотрудничеству в качестве члена Совета Европы
2 февраля 2025 г. 23:21

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi