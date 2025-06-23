МИД Ирана: Мы не ведем диалог ради диалога, а на атаки США ответим

МИД Ирана: Мы не ведем диалог ради диалога, а на атаки США ответим

Иран не будет вести переговоры с США на фоне продолжения израильских атак, но даст ответ на американские удары по ядерным объектам Исламской Республики.

Как передает Report со ссылкой на агентство Tasnim, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Ирана по политическим вопросам Маджид Тахтраванчи.

Комментируя последние атаки на ядерные объекты страны, он отметил: “Когда Израиль атакует нас при поддержке США, нет смысла продолжать диалог. Мы не ведем переговоры только ради переговоров”.

По его словам, Тегеран уже вступал в контакт с Вашингтоном 13 июня, когда произошла израильская атака на Иран, “однако текущие события делают продолжение диалога невозможным”.

Тахтраванчи также заявил, что Иран даст ответ на американские атаки на ядерные объекты страны, не раскрывая детали возможных ответных шагов: “Я не военный, но наши военные знают, что делать, и они это сделают”.

При этом он уклонился от ответа на вопрос о возможных атаках на американские базы: “Я не собираюсь сейчас раскрывать, что мы будем делать”.

“Как жертвы агрессии, мы имеем право на самозащиту в соответствии со статьей 51 Устава ООН”, – подчеркнул замминистра.

Он также раскритиковал канцлера Германии за высказывание, что ”Израиль делает за нас грязную работу”.

“Очень жаль, что такие слова прозвучали из уст главы правительства. Это неподходящий способ решения таких важных вопросов. Мы ожидали, что Германия будет на стороне жертвы”, - добавил он.

Отвечая на вопрос о возможном прекращении ядерной программы после атак, Тахтраванчи подчеркнул, что Иран является членом Договора о нераспространении ядерного оружия, и продолжает обогащение урана в мирных целях: “Никто не имеет права диктовать нам, что делать, пока мы действуем в рамках своих международных обязательств”.

Он также сообщил, что визит главы МИД Ирана Аббаса Аракчи в Москву носит координационный характер. "Россия – наш сосед и постоянный член Совета Безопасности ООН. Мы ведем консультации, обмениваемся мнениями и координируем действия", – отметил Тахтраванчи.

Отвечая на вопрос о возможной военной поддержке Ирнана со стороны России, замминистра заявил: “Не ждите, что я скажу это на камеру. Но наше военное сотрудничество с Россией продолжается годами, это не секрет”.

Гюльнар Махмудова