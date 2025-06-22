МИД Ирана: Мы имеем право всеми силами сопротивляться военной агрессии США

Иран оставляет за собой право "всеми силами сопротивляться военной агрессии США", чтобы защитить свои национальные интересы.
Как передает Report, об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства исламской республики, распространенном после американской атаки на ядерные объекты в Фордо, Натанзе и Исфахане.
"Министерство иностранных дел самым решительным образом осуждает жестокую военную агрессию США против мирных ядерных объектов Ирана <...>. Исламская республика оставляет за собой право всеми силами сопротивляться военной агрессии США, а также обеспечивать собственную безопасность и национальные интересы страны", - говорится в заявлении.
Иранский МИД отметил, что атака на объекты иранской атомной промышленности в Фордо, Натанзе и Исфахане является "страшным ударом по режиму нераспространения ядерного оружия".