МИД Ирана: Мы имеем право всеми силами сопротивляться военной агрессии США

Иран оставляет за собой право "всеми силами сопротивляться военной агрессии США", чтобы защитить свои национальные интересы.

Иран оставляет за собой право "всеми силами сопротивляться военной агрессии США", чтобы защитить свои национальные интересы.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства исламской республики, распространенном после американской атаки на ядерные объекты в Фордо, Натанзе и Исфахане.

"Министерство иностранных дел самым решительным образом осуждает жестокую военную агрессию США против мирных ядерных объектов Ирана <...>. Исламская республика оставляет за собой право всеми силами сопротивляться военной агрессии США, а также обеспечивать собственную безопасность и национальные интересы страны", - говорится в заявлении.

Иранский МИД отметил, что атака на объекты иранской атомной промышленности в Фордо, Натанзе и Исфахане является "страшным ударом по режиму нераспространения ядерного оружия".