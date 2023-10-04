МИД Ирана: Мир на Кавказе может быть достигнут при содействии региональных акторов

Мир на Кавказе может быть достигнут при содействии региональных акторов и соседних стран.

Мир на Кавказе может быть достигнут при содействии региональных акторов и соседних стран.

Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян на своей странице в социальной сети "Х".

Абдоллахиян отметил, что провел встречу с секретарем Совета безопасности Армении Арменом Григоряном.

"В ходе встречи я подчеркнул, что мир на Кавказе может быть достигнут при содействии региональных акторов и соседей (формат "3+3")", - говорится в публикации.

Глава иранской дипломатии добавил, что считает формат "3+3" эффективным механизмом решения региональных вопросов без вмешательства внерегиональных держав.