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МИД Ирана: Мир на Кавказе может быть достигнут при содействии региональных акторов

МИД Ирана: Мир на Кавказе может быть достигнут при содействии региональных акторов Мир на Кавказе может быть достигнут при содействии региональных акторов и соседних стран.
В регионе
4 октября 2023 г. 10:10
МИД Ирана: Мир на Кавказе может быть достигнут при содействии региональных акторов

Мир на Кавказе может быть достигнут при содействии региональных акторов и соседних стран.

Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян на своей странице в социальной сети "Х".

Абдоллахиян отметил, что провел встречу с секретарем Совета безопасности Армении Арменом Григоряном.

"В ходе встречи я подчеркнул, что мир на Кавказе может быть достигнут при содействии региональных акторов и соседей (формат "3+3")", - говорится в публикации.

Глава иранской дипломатии добавил, что считает формат "3+3" эффективным механизмом решения региональных вопросов без вмешательства внерегиональных держав.

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Версия на английском языке Issues in Caucasus can be resolved within 3+3 negotiation framework
Версия на азербайджанском языке İran XİN başçısı: "Qafqazdakı məsələləri 3+3 formatı çərçivəsində həll etmək olar"

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