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МИД Ирана исключил временное соглашение по ядерной программе

МИД Ирана исключил временное соглашение по ядерной программе Иран не считает возможным заключение какого-либо временного соглашения на переговорах по возобновлению Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе (СВПД).
В регионе
6 марта 2023 г. 16:46
МИД Ирана исключил временное соглашение по ядерной программе

Иран не считает возможным заключение какого-либо временного соглашения на переговорах по возобновлению Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе (СВПД).

Как передает Report со ссылкой на агентство Tasnim, об этом заявил представитель МИД Ирана Нассер Канани.

"Мы рассматриваем только вариант с возвращением всех сторон к СВПД", - заявил Канани. Министр подчеркнул, что для заключения соглашения с Ирана должны снять санкции.

4 марта глава международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси провел переговоры с правительством Ирана. Стороны в том числе обсудили возобновление Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе. Как сообщило МАГАТЭ, Иран согласился допустить экспертов агентства к мониторингу своих объектов.

В январе эксперты агентства посетили иранский завод Фордо и обнаружили, что власти Ирана не декларировали изменение работы двух каскадов центрифуг IR-6, обогощающих уран до 60%. Кроме того, эксперты пришли к выводу, что Иран добился обогащения урана до 84% - этот уровень близок к тому, что необходим для создания ядерной бомбы.

СВПД был подписан Ираном, Китаем, Россией, Великобританией, Францией, США и Германией в 2015 году. В обмен на снятие санкций с Ирана предполагалось ограничение иранской ядерной программы. В рамках соглашения Иран допускал инспекторов МАГАТЭ на ядерные объекты, а большую часть иранского обогащенного урана должны вывозилось за границу. В 2018 году президент США Дональд Трамп вышел из сделки, и снова ввел санкции в отношении Ирана. Переговоры с Тегераном по ядерной сделке возобновились почти сразу после прихода к власти в США президента Джо Байдена.

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Версия на английском языке Iran rules out tentative deal in JCPOA talks

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