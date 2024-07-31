МИД Ирана: Гибель Хании укрепит связь между ИРИ, Палестиной и силами сопротивления

Гибель главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании укрепит связь между Ираном, Палестиной и силами сопротивления.

Гибель главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании укрепит связь между Ираном, Палестиной и силами сопротивления.

Как передает Report, об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани в Telegram-канале внешнеполитического ведомства.

"Гибель в Тегеране павшего за веру брата Исмаила Хании еще больше укрепит глубокую и неразрывную связь между Исламской Республикой Иран, дорогой Палестиной и силами сопротивления", - отметил он.

Ранее движение ХАМАС сообщило о гибели Хании в результате удара Израиля по его резиденции в Тегеране. Во вторник Хания принимал участие в инаугурации новоизбранного президента Ирана Масуда Пезешкиана.