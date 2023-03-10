МИД Ирана: Европейцы не выполнили своих обязательств по запуску INSTEX

Европейские страны показали неспособность выполнить взятые на себя обязательства по части компенсации одностороннего выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

Европейские страны показали неспособность выполнить взятые на себя обязательства по части компенсации одностороннего выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в пятницу официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Насер Канани Чафи.

Он прокомментировал распространенное накануне МИД ФРГ сообщение о том, что участники созданного в 2019 году европейского механизма для финансовых расчетов с Ираном INSTEX (Instrument in Support of Trade Exchanges, инструмент для поддержки торговых обменов с Ираном в обход санкций США) решили прекратить его деятельность.

"Одним из механизмов, предложенных европейцами для выполнения своих обязательств, было создание INSTEX в качестве финансового канала для облегчения торговли между Ираном и Европой. Хотя Исламская Республика Иран никогда не полагалась на этот механизм, она добросовестно оказывала содействие в обеспечении его работы. Европейцы не выполнили своих обязательств по эффективному запуску INSTEX, не привлекали для его работы никаких финансовых ресурсов или долгосрочной кредитной линии".

По его словам, Иран никогда не была присоединена к INSTEX и вела свою международную торговлю через другие международные финансовые и банковские каналы.

"Распространенное европейскими участниками INSTEX сообщение - беспомощная попытка свалить вину на Иран, скрыть абсолютную неспособность Европы быть финансово независимой от Америки".

9 марта европейские участники INSTEX - Бельгия, Германия, Финляндия, Франция, Нидерланды, Норвегия, Испания, Швеция и Великобритания - заявили о его роспуске, обвинив Иран в том, что тот, якобы "по политическим мотивам препятствовал тому, чтобы INSTEX мог выполнять свой мандат".