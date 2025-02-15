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МИД Ирана: Депортированные из США граждане могут вернуться в страну

МИД Ирана: Депортированные из США граждане могут вернуться в страну Граждане Ирана в случае депортации из США могут вернуться на родину.
В регионе
15 февраля 2025 г. 14:41
МИД Ирана: Депортированные из США граждане могут вернуться в страну

Граждане Ирана в случае депортации из США могут вернуться на родину.

Как сообщает Report со ссылкой на İRNA, об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел (МИД) Ирана Исмаил Бакаи, комментируя депортацию иранских мигрантов из США.

"Иран является родиной всех иранцев, наши соотечественники могут свободно вернуться в свою страну", - сказал он.

Бакаи назвал обращение с мигрантами в США "противоречащим стандартам прав человека".

Представитель МИД страны добавил, что внешнеполитическое ведомство выполнит все указания по защите прав своих граждан.

Напомним, что в список подлежащих депортации лиц, составленный Иммиграционной и таможенной службой США (ICE) в ноябре 2024 года, вошли 2 618 уроженцев Ирана.

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Версия на азербайджанском языке İran XİN: ABŞ-dən deportasiya olunan vətəndaşlar ölkəyə qayıda bilərlər

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