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МИД Ирана: Атака на ядерные объекты страны будет иметь долгосрочные последствия

МИД Ирана: Атака на ядерные объекты страны будет иметь долгосрочные последствия США нарушили международное право и режим нераспространения ядерного оружия, атаковав иранские гражданские объекты в Исфахане, Натанзе и Фордо, удары по ядерной инфраструктуре будут иметь долгосрочные последствия.
В регионе
22 июня 2025 г. 08:45
МИД Ирана: Атака на ядерные объекты страны будет иметь долгосрочные последствия

США нарушили международное право и режим нераспространения ядерного оружия, атаковав иранские гражданские объекты в Исфахане, Натанзе и Фордо, удары по ядерной инфраструктуре будут иметь долгосрочные последствия.

Как передает Report, об этом в соцсети Х написал министр иностранных дел исламской республики Аббас Арагчи.

"Соединенные Штаты, являясь постоянным членом Совета Безопасности, грубо нарушили Устав ООН, нормы международного права и Договор о нераспространении ядерного оружия, совершив нападение на мирные ядерные объекты Ирана. События сегодняшнего утра возмутительны и будут иметь долгосрочные последствия", - заявил глава МИД.

Он также подчеркнул, что в соответствии с Уставом ООН, допускающим законную самооборону, республика оставляет за собой право защищать свой суверенитет и национальные интересы.

ВВС США в ночь на воскресенье по бакинскому времени атаковали ядерные объекты Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане. Иранская сторона подтвердила нанесение ударов, при этом подчеркнув, что Тегеран продолжит развивать ядерную отрасль.

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Версия на азербайджанском языке İran XİN: Ölkənin nüvə obyektlərinə hücum uzunmüddətli nəticələrə səbəb olacaq

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