В Иране заявили о готовности к соглашению, гарантирующему отсутствие ядерного оружия

Атака Израиля направлена на срыв переговоров по ядерной программе Ирана, Тегеран сожалеет, что США поддержали это нападение - глава МИД республики.

Иран готов к соглашению, гарантирующему недопущение появления у него ядерного оружия.

Как передает Report , об этом заявил глава иранского МИД Аббас Арагчи на встрече с представителями аккредитованного в стране дипкорпуса.

Он уточнил, что Тегеран не примет условий, ограничивающих законные права республики на развитие мирного атома.

"Мы готовы к любому соглашению, направленному на предотвращение получения Ираном ядерного оружия. Но если цель соглашения — лишить Иран его законных прав на мирную ядерную энергетику, то естественно, что мы не готовы к такому соглашение", - отметил Арагчи.

Он подчеркнул, что атака Израиля направлена на срыв переговоров Ирана и США по ядерной программе, и Тегеран сожалеет, что Вашингтон поддержал это нападение.

"За последние два дня мы получили от США заверения по разным каналам, в которых утверждается, что они не участвовали и не будут участвовать в этом нападении. Как я уже сказал, мы не верим этим заявлениям, поскольку имеющиеся у нас доказательства свидетельствуют об обратном", - заявил глава МИД Аббас Арагчи.

Министр рассказал, что свой план возможного соглашения по ядерной сделке Иран планировал представить американской стороне на шестом раунде переговоров. Однако атаки Израиля в период переговоров говорят о противодействии любым дипломатическим действиям, считает Аббас Арагчи.