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МИД: Иран продолжает оценку последствий ударов по ядерным объектам

МИД: Иран продолжает оценку последствий ударов по ядерным объектам Власти Ирана продолжают оценку последствий ударов Израиля и США по ядерным объектам.
В регионе
23 июля 2025 г. 22:17
МИД: Иран продолжает оценку последствий ударов по ядерным объектам

Власти Ирана продолжают оценку последствий ударов Израиля и США по ядерным объектам.

Как передает Report, об этом сообщил замминистра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади, принимающий участие в мероприятиях по линии ООН в Нью-Йорке.

"Да, наша Организация по атомной энергии [Ирана] в настоящее время оценивает ущерб, нанесенный ядерным объектам, и мы ждем отчета по этому вопросу. Это очень опасная работа. Мы не знаем, что там произошло, поскольку существует риск радиационного заражения. Но, кстати, они работают над этим. И в ближайшее время Организация по атомной энергии представит отчет по этому вопросу", - подчеркнул Гарибабади.

Напомним, что в ночь на 13 июня Израиль начал военную операцию против Ирана. Менее чем через сутки исламская республика осуществила ответную атаку. США вступили в конфликт спустя девять дней после его эскалации, нанеся удары по иранским ядерным объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане. Вечером 23 июня Иран атаковал крупнейшую на Ближнем Востоке американскую авиабазу Аль-Удейд в Катаре. После этого президент США Дональд Трамп объявил, что Израиль и Иран согласились на перемирие. Режим прекращения огня вступил в силу 24 июня.

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