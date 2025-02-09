МИД: Иран не намерен вести переговоры с США под давлением

Иранские власти не считают разумным в условиях американского давления вести переговоры с США по вопросу ядерной программы Тегерана.
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"Переговоры со слабой позиции не являются настоящими. Это капитуляция. Мы никогда не будем заниматься переговорами в таких условиях", - сказал министр.
Он добавил, что Тегеран никогда не отказывался от диалога, однако действия США в отношении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе показали, что Вашингтону доверять нельзя. Он пояснил, что Иран не пойдет на переговоры со страной, которая одновременно с диалогом вводит новые санкции.
Арагчи отметил, что санкции - главное препятствие в развитии иранской экономики, и Тегеран будет бороться с ними путем диалога с международными партнерами для отмены ограничений и путем развития внутреннего потенциала страны.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил о готовности заключить сделку с Ираном.