МИД: Иран не намерен вести переговоры с США под давлением

Иранские власти не считают разумным в условиях американского давления вести переговоры с США по вопросу ядерной программы Тегерана.

Иранские власти не считают разумным в условиях американского давления вести переговоры с США по вопросу ядерной программы Тегерана.

Как передает Report со ссылкой на агентство Mehr, об этом заявил глава МИД Ирана Аббас Арагчи.

"Переговоры со слабой позиции не являются настоящими. Это капитуляция. Мы никогда не будем заниматься переговорами в таких условиях", - сказал министр.

Он добавил, что Тегеран никогда не отказывался от диалога, однако действия США в отношении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе показали, что Вашингтону доверять нельзя. Он пояснил, что Иран не пойдет на переговоры со страной, которая одновременно с диалогом вводит новые санкции.

Арагчи отметил, что санкции - главное препятствие в развитии иранской экономики, и Тегеран будет бороться с ними путем диалога с международными партнерами для отмены ограничений и путем развития внутреннего потенциала страны.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о готовности заключить сделку с Ираном.