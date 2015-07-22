​МИД: Иран намерен решительно продолжать отношения с Турцией, несмотря на разногласия

Баку. 22 июля. REPORT.AZ/ "Между Турцией и Ираном есть некоторые довольно серьезные разногласия по региональным вопросам, но это не означает, что отношения между двумя странами подпортились".

Как сообщает Report со ссылкой на агентство Анадолу, об этом на пресс-конференции в здании МИД Ирана в Тегеране заявил замминистра иностранных дел Ирана, главный переговорщик Аббас Аракчи, комментируя вопрос о ядерной программе своей страны, взаимоотношениях ИРИ с соседними странами и ряд других вопросов.

"Взаимоотношения между Ираном и Турцией имеют твердую, древнюю и всеобъемлющую основу. Отношения двух стран, имеющие экономические, политические, исторические, культурные и религиозные аспекты, будут решительно продолжаться", - сказал Аракчи.