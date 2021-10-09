МИД: Грузия не будет рассматривать участие в формате "3+3" вместе с Россией

Грузия не будет рассматривать подключение к формату "3+3", где также ожидается участие России.

Грузия не будет рассматривать подключение к формату "3+3", где также ожидается участие России.

Как передает местное бюро Report, об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства страны.

МИД не подтвердил распространенные накануне слова главы ведомства Давида Залкалиани о том, что "страна в какой-то форме должна быть представлена в крупных геополитических проектах".

Согласно заявлению, Грузия играет важную роль в регионе по объединению Азии и Европы, а также участию в стратегических проектах, которые вносят существенный вклад в экономическую и политическую независимость страны.