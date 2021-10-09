О нас
Report Georgia
Аудио новости

МИД: Грузия не будет рассматривать участие в формате "3+3" вместе с Россией

МИД: Грузия не будет рассматривать участие в формате "3+3" вместе с Россией Грузия не будет рассматривать подключение к формату "3+3", где также ожидается участие России.
В регионе
9 октября 2021 г. 19:56
МИД: Грузия не будет рассматривать участие в формате 3+3 вместе с Россией

Грузия не будет рассматривать подключение к формату "3+3", где также ожидается участие России.

Как передает местное бюро Report, об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства страны.

МИД не подтвердил распространенные накануне слова главы ведомства Давида Залкалиани о том, что "страна в какой-то форме должна быть представлена в крупных геополитических проектах".

Согласно заявлению, Грузия играет важную роль в регионе по объединению Азии и Европы, а также участию в стратегических проектах, которые вносят существенный вклад в экономическую и политическую независимость страны.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке XİN: “Gürcüstan Rusiya ilə birgə “3+3” formatında iştirakı nəzərdən keçirməyəcək”

Экслюзивные новости

Герои Гадрута
ФотоГерои Гадрута
9 октября 2021 г. 17:51
Пакистан хочет видеть больше азербайджанской продукции на своем рынке
Пакистан хочет видеть больше азербайджанской продукции на своем рынке
9 октября 2021 г. 10:39
Воины-освободители Гадрута: Мы шли к победе, взбираясь по горным склонам
Воины-освободители Гадрута: Мы шли к победе, взбираясь по горным склонам
9 октября 2021 г. 10:02
В Баку несколько школ перешли на 6-дневный учебный график
В Баку несколько школ перешли на 6-дневный учебный график
8 октября 2021 г. 17:29
Минфин озвучил позицию по участию в дополнительной капитализации ЧБТР
Минфин озвучил позицию по участию в дополнительной капитализации ЧБТР
8 октября 2021 г. 13:08
Министр молодежи и спорта Украины: Работаем над новым планом действий в рамках соглашения с Азербайджаном
Министр молодежи и спорта Украины: Работаем над новым планом действий в рамках соглашения с Азербайджаном
7 октября 2021 г. 15:02
Чавушоглу: Совместные военные учения Турции и Азербайджана не направлены против других
Чавушоглу: Совместные военные учения Турции и Азербайджана не направлены против других
7 октября 2021 г. 11:09
Багдад Амреев: Зангезурский коридор выведет грузоперевозки на более высокий уровень
Багдад Амреев: Зангезурский коридор выведет грузоперевозки на более высокий уровень
6 октября 2021 г. 20:10
Сафа Мирзоев: В Милли Меджлисе состоятся три заседания в связи с Днем независимости
Сафа Мирзоев: В Милли Меджлисе состоятся три заседания в связи с Днем независимости
6 октября 2021 г. 12:26
Ирак ищет возможности закупать газ из Азербайджана
Ирак ищет возможности закупать газ из Азербайджана
5 октября 2021 г. 14:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi