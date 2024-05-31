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МИД Грузии заявил послу Литвы о грубом вмешательстве Вильнюса в дела страны

МИД Грузии заявил послу Литвы о грубом вмешательстве Вильнюса в дела страны Министерство иностранных дел Грузии вызвало посла Литвы в Тбилиси Андрюса Калиндру, которому заявило о грубом вмешательстве Вильнюса во внутренние дела страны последними высказываниями и действиями.
В регионе
31 мая 2024 г. 15:54
МИД Грузии заявил послу Литвы о грубом вмешательстве Вильнюса в дела страны

Министерство иностранных дел Грузии вызвало посла Литвы в Тбилиси Андрюса Калиндру, которому заявило о грубом вмешательстве Вильнюса во внутренние дела страны последними высказываниями и действиями.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба МИД Грузии.

"Грузинская сторона пояснила послу, что заявления, сделанные в последнее время официальными лицами Литвы, а также участие главы МИД Литвы [Габриэлюса Ландсбергиса] в акции протеста [в Тбилиси] и вызов посла Грузии в МИД Литвы из-за принятия закона о прозрачности представляют собой грубое вмешательство во внутренние дела страны и не соответствуют традиционно существующим дружественным и партнерским отношениям между двумя государствами", - говорится в сообщении.

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