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МИД Грузии вызвал послов ЕС и Германии из-за визита бывшего министра юстиции

МИД Грузии вызвал послов ЕС и Германии из-за визита бывшего министра юстиции МИД Грузии вызвал послов Евросоюза и Германии и выразил озабоченность в связи с визитом в Берлин и Брюссель осужденного заочно по некоторым уголовным делам экс-министра юстиции республики Зураба Адеишвили в составе украинской делегации.
В регионе
11 марта 2024 г. 12:39
МИД Грузии вызвал послов ЕС и Германии из-за визита бывшего министра юстиции

МИД Грузии вызвал послов Евросоюза и Германии и выразил озабоченность в связи с визитом в Берлин и Брюссель осужденного заочно по некоторым уголовным делам экс-министра юстиции республики Зураба Адеишвили в составе украинской делегации.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба грузинского внешнеполитического ведомства.

В сообщении указывается, что "состоялась встреча с послом Евросоюза в Грузии Павлом Герчинским и послом ФРГ в Грузии Питером Фишером, где официально была передана озабоченность грузинской стороны из-за участия в визитах в Евросоюз и ФРГ уголовного преступника, признанного грузинским судом, и разыскиваемого лица Зураба Адеишвили".

Послам разъяснили, что Адеишвили признан виновным по нескольким громким уголовным делам, и вызывает сожаление, что человек, чьи действия были направлены против демократии, принципов правового государства принимает участие в официальных визитах в ЕС, что естественно вызывает справедливую озабоченность грузинского общества и не способствует эффективной борьбе с антизападной пропагандой, добавили в МИД.

На встрече выразили надежду, что в будущем Евросоюз и страны-члены сообщества будут должным образом реагировать на подобные факты. Послы в свою очередь еще раз подтвердили готовность тесно сотрудничать с Грузией как в одностороннем, так и в многосторонних форматах для последующей интеграции республики в ЕС, заключили в ведомстве.

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