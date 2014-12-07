Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ МИД Грузии выразил протест "в связи с проведением Россией учений в Цхинвальском регионе".

Во внешнеполитическом ведомстве республики полагают, что эти маневры являются "попыткой посягательства на суверенитет и территориальную целостность Грузии, нарушением норм международного права".

5 декабря более тысячи артиллеристов и около 200 единиц вооружения и военной техники 58-й армии вышли на полевые занятия, которые проходят на шести полигонах в Северо- кавказском регионе и Южной Осетии. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО).

"В ходе занятий особое внимание будет уделено освоению новейших радиолокационных комплексов "Зоопарк-1", современных самоходных артиллерийские установки (САУ) "Мста- С" и модернизированных реактивных систем залпового огня "Торнадо-Г", - уточнили в округе, информирует Report со ссылкой на ТАСС.