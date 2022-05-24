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МИД Грузии: Ведется активная работа для открытия сухопутных границ с Азербайджаном

МИД Грузии: Ведется активная работа для открытия сухопутных границ с Азербайджаном "Грузия ведет активную работу по вопросу открытия сухопутных границ с Азербайджаном".
В регионе
24 мая 2022 г. 11:51
МИД Грузии: Ведется активная работа для открытия сухопутных границ с Азербайджаном

"Грузия ведет активную работу по вопросу открытия сухопутных границ с Азербайджаном".

Как передает грузинское бюро Report, об этом говорится в ответе МИД Грузии на вопросы парламентария.

Согласно изданию Business Media, МИД в ответ представил информацию о проделанной работе по решению вопроса.

Было отмечено, что вопрос об открытии сухопутных границ между Грузией и Азербайджаном неоднократно обсуждался в ходе двусторонних официальных и деловых встреч. В настоящее время Азербайджан не принял решения об открытии сухопутных границ с Грузией, Ираном и Россией:

"МИД и посольство Грузии в Азербайджане также ведут активную работу по смягчению возможных ограничений, но из-за сложившейся ситуации некоторые правила все еще остаются в силе".

Сухопутные границы Азербайджана с соседней страной закрыты с 14 марта 2020 года.

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Версия на английском языке Georgian Foreign Ministry: Active work underway to open land borders with Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Gürcüstan XİN: “Azərbaycanla quru sərhədlərin açılması ilə bağlı fəal iş aparılır”

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