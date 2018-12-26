МИД Грузии: В этом году было продолжено углубление стратегического сотрудничества с Азербайджаном

Тбилиси. 26 декабря. REPORT.AZ/ В этом году Грузия продолжила углубление сотрудничества с соседними странами.

Как сообщает местное бюро Report, об этом отмечается в представленном главой МИД Грузии Давидом Залкалиани отчете по итогам 2018 года.

В документе говорится об углублении в текущем году стратегических связей с Турцией и Азербайджаном: "В текущем году было развито региональное сотрудничество с Турцией и Азербайджаном по значимым энергетическим проектам".

В отчете отмечается, что в этом году в Стамбуле состоялась трехсторонняя встреча министров иностранных дел Азербайджана, Грузии и Турции, прошла официальная церемония открытия проектов "Южный газовый коридор" и TANAP.

В документе подчеркивается важность реализации стратегических транспортных коридоров, прежде всего проекта Баку-Тбилиси-Карс, и отмечается, что первая четырехсторонняя встреча глав МИД Грузии, Азербайджана, Турции и Ирана создала новый формат сотрудничества.

Здесь также говорится о принятии в 2018 году важных шагов на пути укрепления политических, экономических и культурных связей с соседними странами.