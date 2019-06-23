​МИД Грузии: “Туристы и журналисты не подвергались опасности"

Государственные ведомства полностью обеспечивают порядок и безопасность в стране, туристы и журналисты не подвергались опасности.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Министерство иностранных дел Грузии.

"На фоне проходящих в последние дни в Тбилиси акций протеста соответствующие государственные ведомства полностью обеспечивают общественный порядок и защиту безопасности в стране. Гости столицы, иностранные журналисты и туристы, в том числе из России, не подвергались опасности", - сказано в заявлении МИД.

Ведомство напоминает, что в связи с отдельными инцидентами с участием российских журналистов начато расследование.